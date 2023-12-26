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Новости 9:17

Памфилова рассказала, сколько появилось претендентов на выдвижение в президенты РФ

фото ЗакС политика Памфилова рассказала, сколько появилось претендентов на выдвижение в президенты РФ

Более 30 человек на данный момент собираются выдвигаться в качестве кандидатов на пост президента России, об этом 26 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.

По словам Памфиловой, кампания точно будет конкурентной, так как очевидно, что будет более одного кандидата.

"Во всяком случае, сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом, уже более 30", – сказала Памфилова.

Также она отметила, что у претендентов начинается "организационное время". Они проводят различные мероприятия, связанные с выдвижением, а партии проводят съезды. 

По мнению Памфиловой, конкуренция зависит не от количества претендентов, а от их качества.

Фото: ЗАКС.Ру


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