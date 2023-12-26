Следком не стал возбуждать дело о фейках в отношении Пугачевой и Галкина*

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело о распространении фейков про армию (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) в отношении певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, артиста Максима Галкина*, рассказал ТАСС 26 декабря. Полученные для изучения материалы были возвращены в ГУ МВД по Москве.

Как рассказал информагентству источник в правоохранительных органах, Пугачеву проверяли не только на возможность публичного распространения фейков, но также по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). "Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно", — сообщил журналистам собеседник. Какие именно высказывания певицы могли потребовать к себе внимания СК, неизвестно.

Причиной для проверки Галкина* послужили его высказывания об армии и российских властях, а также публикация видеозаписи о событиях на Украине. Следствие не сочло их достаточными для возбуждения дела о фейках.

О том, были ли приняты какие-либо решения по возвращенным делам, неизвестно.

Пугачева и Галкин* покинули Россию после начала СВО. За прошедшее время певица несколько раз возвращалась на короткое время в страну.

*Минюст внес Максима Галкина в единый реестр иноагентов

Фото: А поговорить / YouTube (скриншот)