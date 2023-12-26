Сайт Государственной Думы РФ перевели на китайский язык

Официальный сайт Государственной Думы России перевели на китайский язык, который станет третьим после испанского и английского, об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе Госдумы.

По словам председателя парламента Вячеслава Володина, между Китаем и Россией стремительно улучшаются отношения, и КНР испытывает особой интерес к стране. Также он отметил, что китайский язык сейчас является самым распространенным языком в мире по количеству носителей, поэтому сайт Госдумы решили перевести на китайский.

"Принято решение запустить версию официального сайта Государственной Думы на китайском языке. Отношения между нашими странами динамично развиваются, интерес к России в Китае огромный", – сказал Володин.

Англоязычная версия сайта Государственной Думы работает с 2018 года, а в 2023 году появилась испанская версия.

Фото: ЗАКС.Ру