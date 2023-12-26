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Новости 12:19

Сайт Государственной Думы РФ перевели на китайский язык

фото ЗакС политика Сайт Государственной Думы РФ перевели на китайский язык

Официальный сайт Государственной Думы России перевели на китайский язык, который станет третьим после испанского и английского, об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе Госдумы.

По словам председателя парламента Вячеслава Володина, между Китаем и Россией стремительно улучшаются отношения, и КНР испытывает особой интерес к стране. Также он отметил, что китайский язык сейчас является самым распространенным языком в мире по количеству носителей, поэтому сайт Госдумы решили перевести на китайский.

"Принято решение запустить версию официального сайта Государственной Думы на китайском языке. Отношения между нашими странами динамично развиваются, интерес к России в Китае огромный", – сказал Володин. 

Англоязычная версия сайта Государственной Думы работает с 2018 года, а в 2023 году появилась испанская версия.

Фото: ЗАКС.Ру


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