Российская виза подорожает для граждан Евросоюза до 300 евро

Для граждан Евросоюза (ЕС), Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии отменили льготный визовый сбор при получении российской визы, об этом 26 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.

Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Такая мера была принята в связи с тем, что ранее эти страны тоже ввели визовые ограничения для граждан России.

Ранее сбор за выдачу виз составлял 35 евро и 70 евро при срочном оформлении. Теперь он увеличится в зависимости от страны до 50-300 евро.

Фото: ЗАКС.Ру