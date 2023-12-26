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Новости 12:48

Российская виза подорожает для граждан Евросоюза до 300 евро

фото ЗакС политика Российская виза подорожает для граждан Евросоюза до 300 евро

Для граждан Евросоюза (ЕС), Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии отменили льготный визовый сбор при получении российской визы, об этом 26 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.

Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Такая мера была принята в связи с тем, что ранее эти страны тоже ввели визовые ограничения для граждан России. 

Ранее сбор за выдачу виз составлял 35 евро и 70 евро при срочном оформлении. Теперь он увеличится в зависимости от страны до 50-300 евро.

Фото: ЗАКС.Ру


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