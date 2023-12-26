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Новости 13:17

Сотрудники Минфина будут передвигаться на автомобилях Lada в 2024 году

фото ЗакС политика Сотрудники Минфина будут передвигаться на автомобилях Lada в 2024 году

Минфин РФ сделал заказ на приобретение седанов бизнес-класса Lada Aura, которые поступят в пользование ведомством в 2024 году, об этом 26 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова интервью министра финансов Антона Силуанова.

Силуанов рассказал, что автомобиль был представлен на ПМЭФ-2023, и сам он сидел и как пассажир, и за рулем. Также он отметил, что первые пять авто появятся уже в начале 2024 года. 

"Я хочу сказать, что это очень комфортный автомобиль, не хуже зарубежных аналогов. Это абсолютно, проверено мной", - дополнил Силуанов.

Также, по словам министра, сотрудники Минфина будут первые из всех министерств передвигаться на отечественных автомобилях.

Фото: ЗАКС.Ру


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