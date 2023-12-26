Поезда "Аллегро" сменят название и внешний вид в Финляндии

Скоростные поезда "Аллегро", которые ранее курсировали между Петербургом и Хельсинки, получат новый внешний вид и название в Финляндии, об этом 26 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

На данный момент неизвестно, какое новое название получат поезда в Финляндии.

Предполагается, что поезда начнут свою работу в 2025 году, а сейчас они простаивают на севере Хельсинки.

Управляющий парка дальнего следования компании VR Group, которой теперь принадлежат поезда, Йоонас Ройвайнен рассказал, что поезда находятся в неплохом состоянии, но из-за простоя могли появиться скрытые дефекты.

Напомним, что первый поезд "Аллегро" из Петербурга в Хельсинки запустили 12 декабря 2010 года. В 2022 году движение поездов остановили.

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