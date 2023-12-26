Выдача градплана на участок "кладбища первостроителей" заставила Шишкину обратиться в Смольный и МВД

Глава фракции СРЗП в петербургском Заксобрании Марина Шишкина рассказала 26 декабря о том, что направила запросы в МВД и комитет по градостроительству и архитектуре из-за выдачи градостроительного плана на территорию на Сытнинской улице, 11. Участок на углу с Кронверкской улицей известен как место обнаружения останков первостроителей Петербурга, местные жители добивались обустройства здесь парка.

О выдаче градплана сообщила 24 декабря "Фонтанка". По информации издания, документы на участок были предоставлены под строительство, при этом разрешенный вид использования земли в установленных границах — "для размещения гостиниц".

"Любопытно, что дата выдачи градплана — 22 декабря, а дата принятия Генплана в третьем чтении — 21 декабря. Видимо, стройку торопят", — отметила Шишкина в своем Telegram-канале.

Депутат указала на существование правовых вопросов в связи с выдачей документации. Она обратила внимание на то, что в 2021 году, согласно данным Росреестра, на территорию был наложен арест. Также Шишкина напомнила, что в минувшем октябре МВД уведомило ее о том, что участок имеет статус вещественного доказательства по уголовному делу против его владельцев, бывших руководителей ГК "УНИСТО Петросталь".

"Однако все это не помешало выдать владельцу участка необходимые для начала проектирования документы", — подытожила справоросс и сообщила о том, что обратилась в полицию и Смольный с запросами на этот счет.

Фото: сайт Марины Шишкиной