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Новости 17:15

Прокуратура потребовала убрать кондиционер с фасада дома, где жил секретарь Ленинградского обкома

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала убрать кондиционер с фасада дома, где жил секретарь Ленинградского обкома

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку исполнения жилищного законодательства из-за установленного на историческом здании кондиционера, об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратурой было установлено, что собственники квартиры в доме на Каменноостровском проспекте, где в начале XIX века жил секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) С. М. Киров, и который является объектом культурного наследия федерального значения, установили блок кондиционера на фасаде дома.

Как оказалось, КГИОП никакое разрешение на установку кондиционера не давал, а требования ТСЖ о демонтаже игнорировались.

Районный прокурор направил иск в суд об обязании убрать блок кондиционера с фасада. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

Фото: unsplash.com


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