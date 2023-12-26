"Фонтанка": Смольный приглашал глав МО для обсуждения явки на выборах

Во второй половине декабря Смольный приглашал глав муниципальных образований в "Невскую ратушу" (административное здание городского правительства), где чиновники заслушали доклады муниципалов о ситуации в округах, сообщила "Фонтанка". По информации издания, власти просили муниципалов рассказать о проблемах на их территории, подсказать имена местных лидеров общественном мнения, а также помочь с повышением явки на выборах президента до желаемых 70%.

По информации "Фонтанки", чиновники приглашали не только лояльных муниципалов-единороссов, но и представителей других партий, включая тех, кто периодически выступает с критикой городских властей. Среди последних, например, оказалась глава МО "Гавань" Нелли Вавилина. Впрочем, пребывание Вавилиной на той встрече, по ее словам, оказалось недолгим.

"Я провела на этой встрече минуты три от силы. Меня спросили, как я собираюсь обеспечивать явку на выборах, на что я ответила, что это не наша задача, но если что-то и мешает людям прийти — так это платная парковка, которую ввели на Васильевском острове. Про саму явку — вроде звучала цифра 70 процентов — я сказала, что у нас на муниципальных выборах было 30, и то такая явка была лишь благодаря губернаторским выборам", - приводит "Фонтанка" слова Вавилиной.

Также издание пишет, что "Невскую ратушу" по этим же вопросам посещали глава МО "Невский округ" Сергей Кочанжи и руководитель МО "Красненькая речка" Александр Абраменко.

По информации ЗАКС.Ру, муниципалов слушали председатель комитета территориального развития Денис Царегородцев и его заместитель Елена Кудрявцева. Также на встрече присутствовали политтехнологи Александр Серавин и Илья Стрелков, отмечает "Фонтанка".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру