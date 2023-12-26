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Новости 18:18

"Теплосеть Санкт-Петербурга" станет собственностью города за 6 млрд рублей

фото ЗакС политика "Теплосеть Санкт-Петербурга" станет собственностью города за 6 млрд рублей

В ГУП "ТЭК" и ПАО "ТГК-1" собираются до наступления 2024 года подписать договор о передаче акций "Теплосети Санкт-Петербурга" Северной столице, об этом 26 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Общая стоимость акций составит 6 млрд рублей, ее будут выплачивать в рассрочку 5 лет. Также уточняется, что подписание договора запланировано на среду, 27 декабря.

После покупки ТЭК доли в "Теплосети" у ТГК-1 Петербург будет владеть акциями "Теплосети" на 100%. Сейчас ТГК-1 на 60,5% принадлежит "Теплосети", 21,5% у ГУП "ТЭК", а остальные акции и так были во владении у города, а именно у комитета имущественных отношений (КИО).

Фото: ЗАКС.Ру


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