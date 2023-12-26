Суд взыскал с Морского порта в пользу петербуржца 350 тысяч рублей

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел иск к АО "Морской порт Санкт-Петербурга" от петербуржца, который работал в порту, о компенсации морального вреда, об этом 26 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По словам истца, из-за тяжелой работы он частично утратил трудоспособность. В порту он проработал с 1988 по 2022 год в должности докера-механизатора.

За время работы в порту у мужчины появились различные профзаболевания из-за длительного воздействия вредных факторов. Мужчина занимался переноской грузов.

Суд взыскал с порта компенсацию в размере 350 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 30 тысяч рублей и госпошлину в 300 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру