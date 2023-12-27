Издательство "Самокат" срочно "попросили" из здания на Петроградской стороне

Петербургское издательство "Самокат" рассказало об уведомлении от собственника помещения в доме № 8Б по Мончегорской улице, пришедшем накануне. Компанию просят освободить точку в течение всего одних суток, в связи с чем начался экстренный переезд. Недовольная ситуацией администрация издательства обратилась к чиновникам Смольного.

"Надеемся, что культурной столице не безразлична судьба одного из лучших книжных города от одного из главных независимых детских издательств в России", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале "Самоката".

Предприятие нуждается в волонтерской помощи, а также в новом помещении для работы. Последнее должно быть не меньше 25 кв. метров. Весь книжный ассортимент 27 декабря распродается со скидкой 30%.

фото: Елена Михина / MR7