Беглов поздравил петербургских спасателей с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к петербуржцам в День спасателя РФ, об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов поздравил тех, кто решил посвятить свою жизнь помощи людям, борьбе с пожарами, последствиями стихийных бедствий и катастроф.

Также губернатор отметил, что Петербург внес большой вклад в спасательное дело, так как многие инициативы по обеспечению безопасности были реализованы в Северной столице, например, система вызова экстренных служб "112" или единый аппаратно-программный комплекс "Безопасный город".

"Город вкладывает много сил и средств, чтобы сделать систему предупреждения чрезвычайных ситуаций надежной и мобильной", – пишет Беглов.

Кроме этого, Беглов вспомнил новые объекты в Петербурге, связанные с работой пожарных, например, открытие новых депо и памятника.

В конце своего обращения губернатор поблагодарил спасателей за мужество и профессионализм и пожелал сил, здоровья и успехов в службе.

Фото: ЗАКС.Ру