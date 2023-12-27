ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:48

В Пулково пассажиропоток за границу увеличится на 46% в новогодние каникулы

фото ЗакС политика В Пулково пассажиропоток за границу увеличится на 46% в новогодние каникулы

В петербургском аэропорту Пулково ожидают увеличение пассажиропотока в новогодние праздники, об этом 27 декабря пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные Ворота Северной столицы" (ВВСС).

Во время новогодних праздников предполагается, что международный пассажиропоток в Пулково вырастет на 46% по сравнению с праздниками год назад. Популярными зарубежными направлениями при этом стали Стамбул, Минск, Дубай, Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Кроме полетов за границу, из Пулково активно будут летать и в российские города. Популярными внутренними направлениями стали Москва, Калининград, Сочи и Казань.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама