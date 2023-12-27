Автора Telegram-каналов Феликса Елисеева приговорили к 14 годам строгого режима

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор администратору Telegram-каналов "Она развалилась" и "Калхозное безумие" Феликсу Елисееву (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов) по статьям о госизмене (ст.275 УК РФ) и о публичном оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ), об этом 27 декабря пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии суда, Елисеев отправлял куратору деньги, которые тратились на покупку оружия и обмундирования для ВСУ.

Елисеева задержали в конце 2022 года из-за публикаций в каналах, после этого все это время он находился в СИЗО. Также уточняется, что вину он признал и согласился сотрудничать со следствием.

Суд назначил Елисееву 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. На данный момент приговор в законную силу не вступил, решение суда не обжаловано.

Фото: ЗАКС.Ру