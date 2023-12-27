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Новости 13:46

В 2023 году туризм принес в экономику Петербурга 482,7 млрд рублей

фото ЗакС политика В 2023 году туризм принес в экономику Петербурга 482,7 млрд рублей

Туризм в 2023 году пополнил экономику Петербурга 482,7 млрд рублей, что на 33% больше, чем в 2022 году, об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности в Петербург с начала 2023 года приехало 9,4 млн туристов, что на 16% больше, чем в 2022 году. Среднегодовая нагрузка гостиниц при этом сильно не увеличилась – с 64% до 66%. 

Большинство гостей города приехали в Северную столицу из других российских городов. В общей сложности их было 89%, а остальные 11% – иностранные гости Петербурга.

Также отмечается, что почти половина туристов приезжали в Петербург не в первый раз.

Фото: ЗАКС.Ру


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