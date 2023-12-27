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Новости 14:12

В Петербурге возбудили дело о похищении двоих школьников

фото ЗакС политика В Петербурге возбудили дело о похищении двоих школьников

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело из-за незаконного лишения свободы двоих школьников, что обернулось для них физическими повреждениями и визитом в медучреждение. Как сообщает ГСУ СК по региону, главной подозреваемой стала 48-летняя женщина. В ближайшее время ей собираются предъявить обвинение и назначить меру пресечения.

Дело завели по статьям о похищении человека (пп. "д" и "ж" ч. 2 ст. 126 УК) и незаконном лишении свободы (пп. "д" и "ж" ч. 2 ст. 127 УК).

По версии следствия, петербурженка пригласила двоих несовершеннолетних попить чай в квартиру в центре города и заперлась вместе с ними. Далее она нанесла гостям несколько ударов твердым предметом, угрожала холодным оружием и распылила газ. Против воли ученики удерживались в помещении примерно час.

Фигурантка состоит на учете в органах внутренних дел из-за неподобающего выполнения родительских обязанностей.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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