"Многие пытаются обмануть": МО "Горелово" рассказало о трудностях при раздаче новогодних подарков

Местная администрация МО "Горелово" столкнулась с попытками схитрить со стороны местных жителей при получении новогодних подарков. Якобы некоторые родители пытаются дважды заполучить билеты на представления. Об этом сообщили в паблике муниципалитета "ВКонтакте" 26 декабря.

"Уважаемые жители, при выдаче подарков было обнаружено что многие пытаются обмануть сотрудников Местной Администрации, пытаясь получить подарки на детей, на которых уже получали. Хотим сообщить, что в помещении Муниципального Совета ведется видеонаблюдение, а также электронная база! При очередной попытке обмана, будет подано заявление в Правоохранительные органы за мошенничество", - сообщили в в соцсетях МО "Горелово".

Глава МО "Горелово" Дмитрий Иванов рассказал ЗАКС.Ру, что муниципалитет закупил партию билетов на новогодние представления для юных жителей от 2 до 10 лет включительно, однако после "переучета" населения, муниципалы решили дополнительно раздать некоторое количество приглашений - возрастной ценз расширили до 1 и 12 лет. Именно во вторую "волну" раздачи и начались попытки забрать лишнего. Всего за два дня около пяти человек пытались провернуть эту "схему".

- Что делают некоторые нехорошие люди? Получили, допустим, на 2 и 8 лет, и остался ребенок 12 лет. Приходит мама, и вместо того, чтобы получить билет на 12-летнего, достает три свидетельства о регистрации. Ей оставалось получить только один подарок, а она достает три. Нагло говорит, что не получала. После этого девочки [сотрудницы МА] берут компьютер и живой список, смотрят - получала. Спрашивают: "Ваша подпись?" - "Моя". Спрашивают, почему она считает, что ей три подарка должны? Глазки опускает вниз, глазами лупает… Ну что делать? Уголовное дело не заведешь, - рассказал Иванов.

Мунциипал отметил, что в здании МО есть видеонаблюдение, а некоторых сотрудники администрации уже помнят в лицо, но иногда жители проявляют смекалку. Например, одна многодетная мать получила несколько билетов на своих детей, а на следующий день отправила за билетами свою старшую дочь.

Администрация МО закупила для детей билеты на разные мероприятия. Например, ребята от полутора лет пойдут в кукольный театр, те, кто постарше - будут смотреть цирковое шоу от братьев Запашных.

Константин Леньков / Фото пресс-службы Смольного