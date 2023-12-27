Жителя Омской области приговорили к 15 годам строгого режима за поджоги машин с Z-символикой

Первый Восточный окружной военный суд огласил приговор в отношении жителя Омской области по статье о терроризме (ч.1 и ч.2 ст. 205 УК РФ), об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По версии следствия, 47-летний мужчина устроил поджоги автомобилей с Z-символиков, а также попытался поджечь трансформаторную подстанцию, которая питает дома, промышленные объекты и противотуберкулезный диспансер в области.

Правоохранительные органы задержали мужчину в ноябре 2022 года с поличным.

Сам омич пояснил, что своими действиями хотел напугать население области, а также оказать влияние на органы власти, чтобы те прекратили СВО.

Суд приговорил жителя Омской области к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из них пять лет он проведет в тюрьме.

Фото: ЗАКС.Ру