Пошутившему про бомбу на Финляндском вокзале дали условный срок

Выборгский районный суд Петербурга приговорил к трем годам условного срока местного жителя Дениса Суетина, который в марте нынешнего года дезинформировал экстренные службы, рассказав им о якобы заложенной на Финляндском фокзале бомбе. Его признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов.

Свой звонок Суетин сделал, находясь в торгово-развлекательном центре "Европолис" и будучи в нетрезвом состоянии. Суд счел, что мужчина руководствовался хулиганскими побуждениями.

Испытательный срок фигуранта составит полтора года.

Фото: ЗАКС.Ру