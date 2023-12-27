Аварию с автобусом и снегоуборочной техникой в Петербурге изучает полиция

Петербургские правоохранители приступили к проверке обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, случившегося в среду на севере города.

Как сообщает ГУ МВД по региону, на Суздальском проспекте снегоуборочная машина влетела в автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №205. От удара автобус, согласно пресс-релизу, "совершил опрокидывание". Между тем, снегоуборочная техника должна была уступить ему дорогу.

В результате аварии 67-летняя пассажирка общественного транспорта получила травмы. Ее увезли в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Фото: ЗАКС.Ру