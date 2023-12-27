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Новости 18:25

Верховный суд отменил приговор экс-депутату Белоусову по делу о взяточничестве

фото ЗакС политика Верховный суд отменил приговор экс-депутату Белоусову по делу о взяточничестве

Верховный суд России отменил приговор бывшему депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову по делу о взяточничестве, об этом 27 декабря пишут "РИА Новости".

В начале августа 2022 года Московский городской суд приговорил заочно Вадима Белоусова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафовал на 500 млн рублей. Тогда его должны были сразу взять под стражу, но экс-депутат на заседание не пришел и был объявлен в розыск.

По версии следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов со своими соучастниками получали взятки от представителей дорожно-строительного холдинга на общую сумму 3 млрд 253 млн 147 тысяч рублей. 

Сейчас же Верховный суд РФ удовлетворил кассационную жалобу защиты и отменил приговор. Дело направили на новое рассмотрение в Московский городской суд.

Фото: ЗАКС.Ру


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