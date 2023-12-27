В Новгороде откроют музей спецоперации

В Государственном архиве Новгородской области начала работу экспозиция, посвященная военной спецоперации и ее участникам, передает ТАСС. Мероприятие открыл губернатор Андрей Никитин, пообещавший посвятить тем же целям постоянный музей. Здание для него уже найдено, посетителей планируют запустить в следующем году.

"В этом музее должна быть собрана информация абсолютно обо всех участниках специальной военной операции, которые ушли туда из Новгородской области. Для тех, кто вернулся и кто остался там - мы должны знать, помнить и хранить эту память", - произнес Никитин перед собравшимися в архиве 27 декабря.

Нынешняя выставка состоит в том числе из мультимедийных материалов. Помимо событий в зоне боевых действий февраля-марта прошлого года, авторами экспозиции освещена волонтерская помощь новгородцев.

фото: пресс-служба правительства Новгородской области