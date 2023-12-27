От метро "Проспект Ветеранов" до Пулково запустили экспресс-автобус

От станции петербургского метрополитена "Проспект Ветеранов" до аэропорта Пулково появился автобус-экспресс, об этом 27 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Петербуржцы заметили первый двухсекционный автобус в среду, 27 декабря. На нем изображен "Медный всадник", иконки метро, автобуса и самолета. Кроме других опознавательных знаков, на автобусе написано "Пулково экспресс".

В апреле 2023 года года на бульваре Новаторов появился павильон с информацией о том, что будет запущен автобус-экспресс, который будет курсировать с 6 утра до половины первого ночи. Интервал движения – 15 минут.

Уточняется, что регулярным автобус станет уже на этой неделе.

Фото: ЗАКС.Ру