Вице-премьер Абрамченко заявила, что в России не будет дефицита яиц

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в правительстве РФ приняли ряд мер для стабилизации ситуации с яйцами в стране, об этом 28 декабря пишут "РИА Новости".

По словам Абрамченко, в России нет и не будет дефицита куриных яиц. Она уточнила, что после Нового года ситуация с ними должна стабилизироваться.

Кроме этого, она отметила, что в России начался ажиотажный спрос на яйца, хотя никаких предпосылок к их исчезновению или дальнейшему подорожанию нет. По ее словам, цены снизятся как раз после "предновогодней" волны.

"Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом", – сказала она.

Также Абрамченко заявила, что благодаря договоренностям с производителями и механизмам их поддержки в следующем году производство значительно вырастит.

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