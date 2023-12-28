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Новости 11:44

В 2023 году РКН выписал иноагентам штрафов на 11 миллионов рублей

фото ЗакС политика В 2023 году РКН выписал иноагентам штрафов на 11 миллионов рублей

Роскомнадзор с начала 2023 года выписал 275 протоколов за отсутствие маркировки иностранных агентов в созданных ими материалах, передают 28 декабря "Известия" со ссылкой на федеральную службу. Общая сумма наложенных по ним судом взысканий составила 11,3 миллиона рублей.

Протоколы выписывались по частям 4 и 5 статьи 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента"). В первом случае речь идет о производстве иноагентом и распространении материалов без упоминания о его статусе, по этой части РКН выписал 263 административных протокола. Оставшиеся 12 протоколов пришлись на ту часть статьи, которая относится к производству и распространению материалов участниками юрлица — иностранного агента без указания на это.

Получившим несколько протоколов за отсутствие маркировки грозит в России уголовное преследование по статье о нарушении законодательства об иноагентах (ст. 330.1 УК РФ). Всего в соответствующем реестре Министерства юстиции насчитывается сейчас 742 иностранных агента.

Фото: ЗАКС.Ру


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