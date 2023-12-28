В Ленобласти возбудили дело о жестоком обращении с животными в частном зоопарке

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными из-за деятельности частного зоопарка, сообщили 28 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры. В основу разбирательства легла проверка зверинца "На Лампушке", проведенная природоохранной прокуратурой в октябре по обращению жителя Приозерского района.

"По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства, выразившиеся в нарушении правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил, сокрытии сведений о внезапном падеже и об одновременных массовых заболеваниях животных", — говорится в выпущенном в четверг сообщении ведомства.

Также в число претензий к зоопарку попала демонстрация животных с грубыми нарушениями лицензионных требований.

В минувший вторник по результатам проверки было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными с публичной демонстрацией этого (п. "г" ч. 2 ст. 245 УК РФ).

Ранее природоохранный прокурор выписал гендиректору зоопарка представления для исправления нарушений. Кроме того, индивидуальный предприниматель был оштрафован на 43 тысячи рублей по административным статьям о нарушении правил карантина (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ) и о сокрытии сведений о падеже животных (ч. 1 ст. 10.7 КоАП РФ). Также на рассмотрении в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти находится дело о проведении предпринимательской деятельности с нарушением лицензии (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ).

Фото: Прокуратура Ленинградской области / Telegram