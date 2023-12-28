Русская православная церковь (РПЦ) приравняла аборты к убийству, вне зависимости от срока, на котором он был сделан, об этом 27 декабря сообщили на сайте РПЦ.

Священный синод РПЦ под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия". Согласно документу, церковь приравнивает хирургический или медикаментозный аборт к убийству.

В документе сказано, что плод внутри матери не должен рассматриваться как часть ее тела, а должен считаться новым отдельным организмом.

"Родители несут перед Богом ответственность за развитие и защиту нерожденного человека", – сказано в тексте документа.

Кроме этого, уточняется, что даже медицинские показания не могут быть причиной для аборта.

Фото: patriarchia.ru