Дорожники вывезли с петербургских улиц миллион кубометров снега

Специалисты комитета по благоустройству Петербурга вывезли миллион кубометров снега с начала зимы, об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

За минувшую неделю специалисты из комблага отправили на утилизацию более 220 тысяч кубометров снега. Специальная техника очищает улицы Петербурга и отправляет снег в снегоплавильные и снегоприемные пункты.

Как уточняют в комитете, с начала снежного периода в Петербурге высота снежного покрова превысила 80 сантиметров. Помимо уборки снега, дорожники должны проводить противогололедную обработку опасных участков.

В четверг, 28 декабря, на улицах Северной столицы работают 869 единиц специальной техники и 934 сотрудника комитета по благоустройству.

Фото: ЗАКС.Ру