Замглавы МА "Купчино" получил штраф за нарушение порядка рассмотрения жалобы местной жительницы

Заместитель главы администрации МО "Купчино" получил штраф из-за нарушения порядка рассмотрения поступившего обращения местной жительницы (ст. 5.59 КоАП РФ), рассказали 28 декабря в прокуратуре Петербурга. Речь в жалобе петербурженки шла о качестве уборки на территории муниципалитета.

Обращение в администрацию поступило в августе 2023 года. Местная жительница просила принять меры из-за некачественной, по ее мнению, уборки участка близ детской поликлиники.

"Однако, вопреки требованию законодательства, обращение не было рассмотрено", — отметили в прокуратуре.

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку неисполнения законодательства о рассмотрении обращений граждан. В результате муниципал был оштрафован на пять тысяч рублей, что соответствует нижней границе возможного наказания по этой статье.

Фото: ЗАКС.Ру