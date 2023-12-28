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Муниципал 15:29

Замглавы МА "Купчино" получил штраф за нарушение порядка рассмотрения жалобы местной жительницы

фото ЗакС политика Замглавы МА "Купчино" получил штраф за нарушение порядка рассмотрения жалобы местной жительницы

Заместитель главы администрации МО "Купчино" получил штраф из-за нарушения порядка рассмотрения поступившего обращения местной жительницы (ст. 5.59 КоАП РФ), рассказали 28 декабря в прокуратуре Петербурга. Речь в жалобе петербурженки шла о качестве уборки на территории муниципалитета.

Обращение в администрацию поступило в августе 2023 года. Местная жительница просила принять меры из-за некачественной, по ее мнению, уборки участка близ детской поликлиники.

"Однако, вопреки требованию законодательства, обращение не было рассмотрено", — отметили в прокуратуре.

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку неисполнения законодательства о рассмотрении обращений граждан. В результате муниципал был оштрафован на пять тысяч рублей, что соответствует нижней границе возможного наказания по этой статье.

Фото: ЗАКС.Ру


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