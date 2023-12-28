Метро Петербурга представило график работы в Новый год и Рождество

Петербургский метрополитен опубликовал график работы в новогоднюю и рождественскую ночи, об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе подземки.

В метрополитене рассказали, что подземка будет работать в эти дни без технологического перерыва, однако некоторые вестибюли станций все-таки будут закрыты.

Ночью 1 и 7 января работать не будут вестибюли № 1 станций "Проспект Ветеранов", "Девяткино", "Московская" и "Дунайская". У станций "Ленинский проспект", "Площадь Ленина", "Проспект Славы" и "Зенит" работать не будут вестибюли под номером 2. Полностью закрытыми останутся станции "Технологический институт - 1", "Площадь Александра Невского - 2", "Достоевская" и находящиеся на ремонте "Ладожская", "Сенная площадь" и "Чернышевская".

Также в метрополитене уточнили, что с двух часов ночи до половины пятого утра 1 и 7 января приобрести можно будет только жетоны.

Фото: ЗАКС.Ру