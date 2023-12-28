На Ладожском озере зафиксировали землетрясение

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал небольшое землетрясение в акватории Ладожского озера 27 декабря, об этом сказано на сайте центра.

Землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера произошло днем в среду, 27 декабря. Толчки были зафиксированы под дном озера на глубине 11 километров.

Несмотря на то что магнитуда 2,4 является слабой, для Ладожского озера даже такое землетрясение является редкостью, так как озеро считается сейсмически спокойным.

В октябре 2022 года при этом гидрологи обнаружили 100-метровые разломы на дне озера, которые говорят о том, что ранее на территории все-таки происходили сильные землетрясения.

Фото: пресс-служба комитета по природным ресурсам Ленинградской области