В Петербурге на новогодние праздники ожидается аномально холодная погода

На новогодние праздники в Петербурге можно ждать аномально холодную для региона погоду, об этом 28 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова главного синоптика Северной столицы Александра Колесова.

По данным синоптика, Ленинградская область попадет под влияние антициклона и ощутит холодную погоду 31 декабря, а в Петербург холода придут 1 января.

Также Колесов заявил, что Гидрометцентр собирается выпускать штормовое предупреждение из-за очень холодной погоды в городе и области.

Синоптик уточнил, что для новогодних праздников температурная норма в Петербурге это от -4 до -6 градусов, а в этот раз градусник опустится аж до -10. Самые сильные морозы обещают со 2 по 6 января. В эти дни в Петербурге будет -14…-15 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру