Бельский призвал родителей следить в праздники за детьми

Отдых зимой чреват разнообразными опасностями и потому родителям следует приглядывать за своими детьми, заявил 28 декабря спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский. При этом он поздравил школьников с наступающими каникулами и пожелал им провести эти дни "активно, увлекательно и познавательно".

"Хочу напомнить: зимний отдых — не только прогулки на свежем воздухе, игры в снежки, катание на коньках и лыжах. Это и множество потенциальных опасностей", — написал Бельский в своем Telegram-канале.

Спикер призвал родителей уделять особое внимание безопасности детей. В частности, он рекомендовал напомнить представителям подрастающего поколения о правилах дорожного движения и не отпускать их на прогулки без присмотра в темное время суток. Среди прочих рекомендаций оказался совет не разрешать детям запускать петарды и ходить по льду в одиночку.

"Пусть праздники принесут только радостные эмоции!" — резюмировал Бельский.

Фото: ЗАКС.Ру