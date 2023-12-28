Замглавы администрации Приозерского района задержана по делу о злоупотреблении полномочиями

В Ленобласти задержана замглавы администрации Приозерского района по экономике и финансам — глава комитета финансов МО, следует из сообщения Следственного управления СК по региону. По информации силовиков, причиной этого послужили подозрения в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2020 года подозреваемая добилась выделения из районного бюджета не менее 837 тысяч рублей на ремонт арендованной ее мужем муниципальной бани. При этом работы должны были производиться за собственный счет арендатора.

В результате подобных действий казна Приозерского района понесла значительный ущерб, сообщили в СК. Чиновница задержана и ожидает предъявления обвинения. В администрации МО и в в жилище задержанной прошли обыски.

Имя чиновницы не называется. Согласно информации на сайте Приозерского района, указанную в релизе Следкома должности занимает Оксана Кокоулина.

Фото: ЗАКС.Ру