Полиция наведалась в петербургский магазин из-за жалоб на песню Сердючки

Недовольство участника СВО из-за услышанной им в петербургском магазине песни Верки Сердючки обернулись визитом полиции в торговую точку. Украинскую песню петербуржец услыхал при посещении "Галамарта" в ЖК "Солнечный город" на проспекте Ветеранов.

Своими эмоциями участник спецоперации поделился с депутатом Мосгордумы Андреем Медведевым, о чем тот написал в своем Telegram-канале днем 28 декабря. В своем посте он, среди прочего, обратился с вопросами к руководству магазина и к петербургской полиции. У первых он поинтересовался, считают ли они нормальным подобный репертуар. У вторых он спросил их мнением насчет законности произошедшего.

"Вопрос и к питерской полиции. Я, честно, не знаю, есть ли тут состав преступления. Может и нет. Но, вдруг, полиция имеет иное мнение?" — полюбопытствовал он.

Спустя около двух часов после первой публикации депутат выпустил вторую, в которой благодарил полицейских за быструю реакцию на его сообщение. "По факту проводится проверка. Уверен, что и результат будет", — выразил он при этом надежду.

Позже о появлении сотрудников полиции в магазине поведал телеканал "78", при этом уточнив, что не располагает информацией о причинах этого. В свою очередь, "Фонтанке" по телефонному номеру магазина, указанному на сайте, сообщили о том, что тот сейчас не работает. Из-за чего это, собеседник изданию говорить не стал.

В Telegram-канале "Галамарта" заявили, что проигрывание песни Сердючки в торговом зале стало следствием атаки хакеров. "На наш digital-плейлист была произведения DDos-атака, что стало причиной появления в нем нежелательных музыкальных треков", — говорится в посте. Авторы извинились перед всеми, кого оскорбило случившееся.

Фото: ЗАКС.Ру