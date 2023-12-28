Суд отправил под стражу обвиняемую в избиении детей похожим на нунчаки предметом

Смольнинский районный суд определился с тем, как проведет ближайшие два месяца обвиняемая в похищении чужих детей (пп. д, ж ч. 2 ст. 126 УК РФ) и незаконном лишении их свободы (пп. д, ж ч. 2 ст. 127 УК РФ) петербурженка. По сообщению объединенной пресс-службы судов, Юлию Акулову заключили под стражу до конца зимы.

По версии следствия, не позднее 23:35 минувшего вторника петербурженка "совершила захват и перемещение" в квартиру дома на 4-й Советской улице троих несовершеннолетних, где удерживала их взаперти. "Находясь непосредственно в квартире, [Акулова] закрыла входную дверь на ключ, ограничив возможность передвижения потерпевших, тем самым совершила незаконное лишение свободы несовершеннолетних лиц с целью дальнейшего применения насилия", — пересказывает позицию СК судебная пресс-служба.

В квартире Акулова якобы напала на детей, нанеся каждому не менее двух ударов неустановленными предметами. Подавив их волю, она продолжила удерживать пленников взаперти.

В среду Акулова была задержана, тогда же ей было предъявлено обвинение. Вину она признала частично.

В Главном следственном управлении по Петербургу в среду передавали, что Акулова якобы "избила детей предметом, похожим на "нунчаки", угрожала ножом, а также распылила газ, удерживая в квартире около часа". Делала она это будто бы из неприязненных отношений к потерпевшим, при этом в сообщении ведомства говорилось только о двух несовершеннолетних. "Фонтанка" утверждала, что таким способом петербурженка пыталась постоять за сына, пожаловавшегося на школьных обидчиков.

Суд отправил Акулову в СИЗО до 25 февраля следующего года.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга