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Новости 9:51

ДК работников связи на Мойке перешел в собственность Смольного

фото ЗакС политика ДК работников связи на Мойке перешел в собственность Смольного

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о безвозмездной передаче в собственность петербургского правительства здания, известного как бывший Дворец культуры работников связи (Большая Морская улица, 58). Документ выложен на официальном портале правовой информации. Ранее объект состоял на балансе у федеральных органов власти.

Решение кабмина объясняется стремлением обеспечить надлежащее содержание здания, признанного федеральным памятником. Проводить соответствующие мероприятия предстоит Смольному в сотрудничестве с Росимуществом. 

До конца 1920-х годов здесь располагалась Немецкая реформатская церковь, закрытая большевиками. В 1930-е годы здание существенно перестроили. В окружении дореволюционной застройки оно выделяется высотностью. В 2000-х годах в бывшем ДК работников связи функционировало почтовое отделение.

фото: Citywalls.ru, Виктор М


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