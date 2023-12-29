Коммунист Локоть уходит с поста мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, управляющий городом с 2014 года, намерен досрочно прекратить свои полномочия. Впервые информация об этом прозвучала из уст губернатора Андрея Травникова на местном телеканале ОТС. В пресс-службе Локтя ее подтвердили, добавив, что градоначальник пробудет в отпуске до конца января. Сам мэр прокомментировал события наутро в своем Telegram-канале, объявив о решении оставить пост.

"Люблю родной город! Горжусь, что я — новосибирец!", - такими словами завершается его текст.

По словам Травникова, член КПРФ Локоть получил предложение о работе в федеральных органах власти. Ни должность, ни характер новой работы губернатор не уточнил. По данным РБК, мэр сибирской столицы может заняться российско-белорусской интеграцией.

Широкой публике Локоть известен тем, что в конце прошлого десятилетия поспособствовал установке памятника советскому правителю Иосифу Сталину. Политика в его городе дважды избирали прямым голосованием.

фото: Анатолий Локоть / Telegram