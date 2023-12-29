Вице-премьер Белоусов: На рынках дружественных стран нас никто не ждет

Российский вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о проводимом правительством экономическом курсе и проблемах с поиском новых торговых путей. По его словам, партнеров из Азии, Африки и Южной Америки далеко не всегда получается привлечь отечественной продукцией.

"Когда мы говорим "нас не пускают на рынок Европы, где мы раньше были, и нам нужно выходить на рынки дружественных стран", мы должны четко понимать, что на рынках дружественных стран нас никто не ждет. Эти рынки заняты либо товарами самих дружественных стран, либо их конкурентами — теми же европейскими товарами", - посетовал чиновник в интервью "Коммерсанту".

Одно из решений, которые рассматриваются кабмином, состоит в выходе на маркетплейсы. Из слов вице-премьера следует, что оно многими воспринимается как неочевидное и спорное. Однако в противном случае, предрек герой интервью, товары попросту не попадут в интересующие РФ страны. По данным Белоусова, российского представительства сегодня нет на рынках Индии, Китая и Вьетнама.

фото: government.ru