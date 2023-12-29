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Новости 11:41

В Петербурге в 2023 году 46 социальных объектов из 72 построили за счет застройщиков

фото ЗакС политика В Петербурге в 2023 году 46 социальных объектов из 72 построили за счет застройщиков

В 2023 году в Петербурге появилось 72 социальных объекта, среди которых детские сады, школы и объекты здравоохранения, об этом 29 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Количество введенных объектов в 2023 году превысило количество в 2022 году на 40%. Однако отмечается, что 46 социальных учреждений из 72 были построены за счет застройщиков. В них входят 7 школ, 29 детских садов, 3 объекта совмещенного образования и 7 объектов здравоохранения.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в 2023 году удалось ликвидировать дефицит социальных объектов.

Генеральный директор СРО А "Объединение строителей СПб" Алексей Белоусов подчеркнул, что в городе появились и другие инфраструктурные объекты, например, здания скорой помощи, пожарные депо и так далее.

Фото: пресс-служба правительства Петербурга


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