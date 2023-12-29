В Петербурге ФСБ рассказала об объеме изъятых наркотиков за год

С начала календарного года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности изъяли на территории Петербурга и Ленобласти более четырех тонн наркотических средств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба ведомства. В статистику попали в том числе крупные нарколаборатории.

Стоимость изъятого товара в общей сложности оценивается в 19 млрд рублей.

"Запрещенку", согласно процедуре, уничтожают после вынесения приговоров ее производителям, потребителям или хранителям. В такого рода мероприятиях обычно участвуют представители комитетов Смольного.

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