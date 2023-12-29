Опубликован режим работы МФЦ Петербурга в новогодние праздники

Комитет по информатизации и связи опубликовал режим работы МФЦ в новогодние праздники, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

В воскресенье, 31 декабря, петербургские МФЦ будут работать до 14:00, при этом предварительная запись будет осуществляться только до 13:00.

Однако в остальные новогодние праздники, включая рождественские дни, с 1 по 8 января 2024 года МФЦ работать вообще не будут.

В комитете напомнили, что можно воспользоваться онлайн-сервисом предварительной записи через чат-бот во "ВКонтакте" или в Telegram, а также с помощью "Яндекс.Карт", "Яндекс.Навигатора" и Госуслуг.

Фото: пресс-служба МФЦ Петербурга