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Новости 13:01

В аварии на севере Петербурга существенно пострадал полицейский автомобиль

фото ЗакС политика В аварии на севере Петербурга существенно пострадал полицейский автомобиль

Петербургская полиция проверяет детали дорожно-транспортного происшествия. Оно случилось минувшей ночью на проспекте Энгельса с участием служебного автомобиля.

Правоохранителям удалось установить, что при одном из поворотов водитель иномарки не уступил полицейской машине дорогу и подрезал ее. В результате она вылетела на встречную полосу, прямо под колеса арендованного BMW.

Водителя и пассажира каршеринга госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полицейские в ДТП не пострадали, в отличие от их транспортного средства, получиившего значительные повреждения. ГУ МВД по региону продолжает изучать обстоятельства аварии.

Фото: ЗАКС.Ру


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