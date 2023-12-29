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Новости 13:23

На трассе "Кола" сотрудники ГИБДД выслеживают нарушителей выезда на встречку с помощью дронов

фото ЗакС политика На трассе "Кола" сотрудники ГИБДД выслеживают нарушителей выезда на встречку с помощью дронов

Сотрудники ГИБДД проводят рейды на трассе "Кола" в Ленинградской области для профилактики выезда на встречную полосу, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Нарушителей высматривают с помощью квадракоптеров, которые видят автомобиль раньше, чем навигатор оповестит водителя о патруле ДПС на пути. С 25 декабря сотрудники ГИБДД выявили 60 нарушителей.

Также в управлении МВД рассказали, сколько раз в общей сложности с января по ноябрь 2023 года было выявлено нарушение на участке. Дорожная полиция за этот период составила 1315 административных протоколов.

Также правоохранители напомнили, что выезд на встречную полосу является нарушением ПДД и влечет за собой штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение водительских прав сроком от четырех до шести месяцев.

Фото: ЗАКС.Ру


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