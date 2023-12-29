Песков не стал раскрывать подробности новогоднего обращения Владимира Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что будет главным в новогоднем обращении президента, об этом 29 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова Пескова на пресс-конференции.

Пресс-секретарь заявил, что главным в новогоднем обращении Путина станет Новый год, подробности он раскрывать не стал. Кроме этого Песков пообещал журналистам, что все все узнают в новогоднюю ночь.

Также Песков сообщил, что у президента в новогодние праздники могут быть рабочие дела, о которых Кремль заранее сообщит, об этом пишет ТАСС.

В конце своей конференции пресс-секретарь поблагодарил журналистов за работу и поздравил с наступающими праздниками.

Фото: kremlin.ru