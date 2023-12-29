Полиция ищет поджигателей покрышек в петербургских домах

Внимание петербургских полицейских привлекли три похожих сцены, имевшие место накануне в двух парадных многоквартирных домов. Во всех трех случаях злоумышленники с неизвестной целью поджигали автомобильные покрышки, передает региональный главк МВД.

Причастных к нарушению правопорядка начали разыскивать. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В первой половине дня 28 декабря неизвестные дважды проникли в подъезд дома № 10 к. 3 по Репищевой улице, после чего жильцами обнаруживались дымящиеся шины. Ближе к вечеру такой же инцидент был зафиксирован и на юге города, в парадной дома № 24 по Дунайскому проспекту, где помимо горящей резины от злоумышленника осталась бутылка с горючей жидкостью.

Фото: ЗАКС.Ру