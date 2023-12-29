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Новости 15:20

Минобороны подвело итоги осеннего призыва

фото ЗакС политика Минобороны подвело итоги осеннего призыва

В ходе осеннего призыва на военную службу в России смогли призвать 130 тысяч срочников. Таковы результаты, обнародованные в пятницу Министерством обороны.

Кампания началась 2 октября, а первых призывников отправили в войска двумя неделями спустя. Ведомство положительно оценило работу военкоматов, отметив, что они подвергались попыткам дискредитации из-за рубежа.

Большая часть новобранцев пройдет службу в воинских частях и учебных соединениях, где им предстоит овладеть современной боевой техникой.

Накануне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что с начала года Минобороны приняло на службу полмиллиона контрактников.

Фото: ЗАКС.Ру


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