Минобороны подвело итоги осеннего призыва

В ходе осеннего призыва на военную службу в России смогли призвать 130 тысяч срочников. Таковы результаты, обнародованные в пятницу Министерством обороны.

Кампания началась 2 октября, а первых призывников отправили в войска двумя неделями спустя. Ведомство положительно оценило работу военкоматов, отметив, что они подвергались попыткам дискредитации из-за рубежа.

Большая часть новобранцев пройдет службу в воинских частях и учебных соединениях, где им предстоит овладеть современной боевой техникой.

Накануне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что с начала года Минобороны приняло на службу полмиллиона контрактников.

Фото: ЗАКС.Ру