С 30 декабря коммунальные службы переходят на особый режим работы

В Смольном заявили, что инженерно-энергетический комплекс в Петербурге будет работать в режиме повышенной готовности в новогодние праздники, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе администрации города.

Речь идет о работе ГУП "ТЭК СПб", АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", СПб ГБУ "Ленсвет", ПАО "Россети Ленэнерго", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ГРО "ПетербургГаз". Также в правительстве уточнили, что в новогодние праздники не будут проводиться плановые работы на сетях.

"В особый режим переведены аварийно-восстановительные бригады, диспетчеры и специалисты технического обслуживания. Организовано дежурство руководящего состава, обеспечена готовность спецтехники, сформирован необходимый запас материалов для устранения технологических нарушений в нормативные сроки", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В таком режиме работы предприятия проработают с 30 декабря 2023 года до 9 января 2024 года.

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