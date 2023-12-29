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Новости 15:45

В Петербурге 29 декабря объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за снега и гололеда

фото ЗакС политика В Петербурге 29 декабря объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за снега и гололеда

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за гололедно-морозных отложений, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения вводится 29 декабря с 18:00 до 30 декабря 00:00. По информации Росгидрометцентра, именно в этот период возможно образование гололедно-морозных отложений, что может быть опасно для горожан. 

Также с 05:00 до 17:00 30 декабря местами ожидается сильный снег.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП, а лучше воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам также рекомендовали быть внимательнее.

 

Фото: ЗАКС.Ру


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